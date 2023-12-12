أحزاب: الإقبال على التصويت يعكس تنامي الوعي السياسي للمصريين

استمر الإقبال الكبير من المصريين على لجان الانتخابات الرئاسية لليوم الثالث على التوالى، وتنوعت فئات الناخبين بين النساء والشباب وكبار السن وذوى الهمم، الأمر الذى فاق التوقعات، وأكد وعى المصريين وحرصهم على ممارسة حقهم الدستورى، ما دعا حزب «مستقبل وطن» إلى تقديم الشكر والتقدير لجموع الشعب الذى خرج بالملايين على مدار أيام الانتخابات معبراً عن إرادته الواعية الحرة، مشاركاً فى الانتخابات الرئاسية، التى أجريت بكل نزاهة وشفافية تحت إشراف قضائى كامل، وثمّن الحزب المشاركة القوية، واعتبرها سابقة تاريخية تعبر عن وحدة الشعب المصرى فى أوقات الأزمات والتحديات، وتعكس وعيه بشأن الحفاظ على مقدراته وأمنه واستكمال مسيرة البناء والتنمية.

الدكتور ممدوح محمد محمود، رئيس حزب الحرية المصرى، أكد أن المشاركة الكبيرة من المصريين فى الانتخابات الرئاسية دليل على وعيهم بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى المهم فى رسم خريطة المستقبل، لافتاً إلى أن الإقبال الجماهيرى فى الانتخابات هو الأكبر فى تاريخ الاستحقاقات الدستورية، مضيفاً أنه دليل قوى على إدراك الشعب المصرى لحجم التحديات الإقليمية والدولية وتداعياتها على الأمن القومى المصرى، الأمر الذى يتطلب اصطفاف جميع المصريين خلف قيادة سياسية قادرة على مواجهة تلك التحديات، وأوضح «محمود» أن الشعب المصرى لديه عقيدة راسخة بأن المستقبل المشرق لن يتحقق إلا بالعمل الجاد والاختيار الصادق لرئيس يعرف حجم التحديات ويمتلك القدرة على مواجهتها.

«التجمع»: مبادئ الحيدة والنزاهة مثلت دافعاً لخروج المصريين إلى الصناديق

وقال عماد فؤاد، مساعد رئيس حزب التجمع، إنّ المشهد العام غير المسبوق للانتخابات الرئاسية لم يأت من فراغ، لكنه محصلة جهد واضح للهيئة الوطنية للانتخابات لتنظيم هذا الاستحقاق الدستورى المهم، وكذلك التيسيرات التى قدمتها الدولة لتسهيل عملية التصويت، بداية من لجان المصريين فى الخارج، وما تلاها من إجراءات لتنظيم عملية الاقتراع فى الداخل، وكلها ساعدت على ترسيخ الصورة الذهنية لمبادئ الحيدة والنزاهة، ما كان له أبلغ الأثر فى ظهور هذه الصورة الرائعة فى انتخابات الرئاسة، وتمت ترجمته على الأرض من خلال الإقبال الكثيف ومشاركة الملايين. وأكد مساعد رئيس «التجمع»، لـ«الوطن»، أن تعدد المنافسة بين أربعة مرشحين، منهم ثلاثة رؤساء أحزاب لها كتل برلمانية فى مجلسى النواب والشيوخ، انعكس على ارتفاع أعداد المشاركين فى الانتخابات، بعد تحركات أنصار كل مرشح لدعمه من خلال حشد الناخبين، وهو ما ساعد على ظهور المشهد الانتخابى بهذا الشكل المشرف، فضلاً عما لمسه الرأى العام من المساواة بين كل المرشحين، سواء فى حرية الحركة أو فى تغطية حملاتهم الانتخابية إعلامياً، ما عزز رغبات المشاركة لدى قطاعات واسعة من الناخبين، واحتواء سلوكيات العزوف والبعد عن العمل العام، خاصة المشاركة فى الانتخابات. وأوضح أنّ الإقبال على الانتخابات كشف وعى الشعب المصرى بأهمية المشاركة فى هذا الاستحقاق الذى يجرى وسط تحديات وأخطار إقليمية، أبرزها العدوان الإسرائيلى الهمجى على غزة، ما استدعى حالة الاصطفاف الوطنى لتأكيد وحدة المصريين شعباً وقيادة، وأنهم على قلب رجل واحد لحماية الأمن القومى للبلاد، ودعم القرار المصرى فى التعامل مع التحديات المختلفة باعتبارها المهمة الرئيسية التى تواجه منصب رئيس الجمهورية.

«حماة الوطن»: أكدت حالة الاصطفاف الوطنى

وأشاد حزب «حماة الوطن»، برئاسة الفريق جلال الهريدى، باستجابة المواطنين لنداء الوطن والمشاركة بإيجابية فى الانتخابات الرئاسية، وهو ما يؤكد حالة الاصطفاف بين كل أبناء الشعب المصرى، وحرصهم على مستقبل أفضل للبلاد، موضحاً، فى بيان، أن مشهد الطوابير أمام اللجان من كل أطياف المجتمع أكد تمسك المصريين بحقهم فى المشاركة من أجل استكمال مسيرة التنمية والبناء، والحفاظ على المكتسبات التى حققتها الدولة مؤخراً، لا سيما أن الهيئة الوطنية للانتخابات قامت بدور بارز فى تسهيل وصول الجميع لصناديق الاقتراع وممارسة حقهم الانتخابى.

كما أشاد حزب «الجيل الديمقراطى» بمشاركة الشعب المصرى، بجميع طوائفه، فى الاستحقاق الدستورى الأهم فى تاريخ الدولة المصرية، موضحاً أنّ الإقبال الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع كان متوقعاً بسبب الاهتمام بالتصويت، الذى لمسه الحزب خلال الجولات والمؤتمرات الانتخابية التى نظمها فى عدد كبير من محافظات الجمهورية، وتقدم حزب «الجيل الديمقراطى» بالشكر والتقدير والعرفان للشعب المصرى العظيم لخروجه بالملايين والمشاركة فى الانتخابات الرئاسية، الأمر الذى يدل على وعى المصريين بأهمية هذا الاستحقاق الدستورى وحرصهم على مقدرات وأمن الوطن واستكمال مسيرة التنمية والبناء