أمطار غزيرة تضرب مدن وقرى شمال سيناء

تساقطت أمطار غزيرة على مدن وقرى محافظة شمال سيناء، خاصة العريش وضواحيها، والشيخ زويد ورفح والقرى المحيطة، وبئر العبد، ومناطق وسط سيناء والتجمعات السكنية بتلك المناطق.

بدوره أكد المرصد المناخي لمجلس مدينة العريش، في بيان، أن أمطارا غزيرة وغيوما كثيفة تضرب المنطقة.

أمطار تستمر لعدة ساعات بشكل متقطع

أضاف المرصد المناخي أن الأمطار سوف تستمر لساعات طويلة، مع تكاثر الغيوم، وارتفاع موج البحر، لهبوب رياح شمالية باردة على المناطق الساحلية والصحراوية.

وقال مجلس مدينة العريش في بيان، إن قسم الإشغالات والمرافق راجع بيارات الصرف الصحي، وجرى تنظيف البيارات الخاصة بتصريف الأمطار من الرمال، فيما جرى رفع الأوراق والزراعات البسيطة من مجرى سد الوادي في العريش

التنسيق مع القرى والوحدات السكنية بمدينة الشيخ زويد

وفي مدينة الشيخ زويد، أكد صالح أبوهولي رئيس المجلس، في بيان، إن مجلس المدينة رفع الاستعدادات، وأعلن جاهزيته لأي طارئ بالتنسيق مع شركة الكهرباء، ورؤساء القرى والوحدات التابعة للمدينة.