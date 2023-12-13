ظواهر جوية في طقس اليوم.. رياح وأمطار تصل لحد السيول

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل الظواهر الجوية التي تشهدها البلاد اليوم الأربعاء، موضحة أن اليوم سيشهد سقوط أمطار متوسطة تكون غزيرة أحيانًا وتصل لحد السيول على مناطق من شمال سيناء على فترات متقطعة.

ولفتت «الهيئة» إلى سقوط أمطار متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وخليج السويس على فترات متقطعة.

رياح على القاهرة الكبرى

وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وعن حالة الطقس، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجـه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد خلال ساعات النهار ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، فيما يسود طقس بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 21 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 24 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 22 والصغرى 9 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.