جامعة بنها: انطلاق موسم حصاد «البلطي» بالمزارع السمكية المفتوحة

أعلنت جامعة بنها، عبر بيان، انطلاق موسم حصاد البلطي بالمزارع السمكية في كلية الزراعة بمشتهر، مؤكدة دعم الوحدات والمزارع الإنتاجية لتغطية احتياجات المجتمع.

وكشف الدكتور محمود الزعبلاوي عميد كلية الزراعة بمشتهر، عن بدء موسم حصاد سمك البلطي من إنتاج المزارع السمكية المفتوحة بالكلية، بحضور الدكتور إيهاب فريد وكيل كلية الزراعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع

وقال عميد زراعة مشتهر إنه يتم استخدام الطرق الحديثة والمبتكرة بالمزارع التي تتميز بها كلية الزراعة بمشتهر للمساهمة في سد الفجوة الغذائية وتحقيق الأمن الغذائي تحقيقا لاستراتيجية التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية

وأكد حرص الجامعة على تقديم الدعم الكامل للوحدات والمزارع الإنتاجية بالجامعة وكلياتها، وذلك في إطار دورها الخدمي والمجتمعي في توفير السلع الغذائية وتوفيرها بأسعار مخفضة للمواطنين.

وأضاف عميد «زراعة مشتهر»، أن الكلية تضم مشروع المزارع السمكية المغلقة والمفتوحة التي يتم استخدامها بطريقة بحثية تعليمية في تدريب الطلاب، كما يتم استخدامها بطريقة إنتاجية، حيث تم اليوم حصاد أسماك البلطي من حوضين بالمزارع المفتوحة بإجمالي 1.5 طن للحوض الواحد.