مصطفى عمار: فريد زهران معارض شرس وشريف.. وحازم عمر حقق مكسبا كبيرا في الشارع المصري

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير جريدة الوطن، إنّ الانتخابات الرئاسية المصرية 2024 أفرزت لأول مرة 4 مرشحين يقف خلف كل مرشح منهم حزب سياسي، حتى إن المرشح عبدالفتاح السيسي الذي لا ينتمي إلى أي حزب تدعمه بعض الأحزاب مثل حماة الوطن ومستقبل وطن: «تنافس 4 أحزاب في الانتخابات أمر جديد على مصر، وليست مسرحية هزلية، فهي انتخابات حقيقية».

فريد زهران لم يحمل السلاح ضد الدولة المصرية

وأضاف عمار، في حواره مع الإعلامي يوسف الحسيني، مقدم برنامج «التاسعة»، المذاع على القناة الأولى، أنّ المرشح الرئاسي فريد زهران معارض شرس وشريف، فلم يحمل السلاح ضد الدولة المصرية ولم يخرج ليقتات من المعارضة ولم يتآمر على الدولة ويعارض من أرض مصر ويقول رأيه في الرئيس عبدالفتاح السيسي من داخل أرض مصر.

وتابع الكاتب الصحفي، أنّ فريد زهران رجل شريف ينتمي إلى حزب المصري الديموقراطي الاجتماعي، وأعلنت أحزاب عديدة في مصر تضامنها معه، وبالتالي أصبح لدى مصر معارض شرس يساري في مواجهة رئيس الدولة، وذلك في انتخابات رئاسية.

حزب الشعب الجمهوري استطاع جذب قطاع كبير جدا من الناخبين والشباب

وأشار إلى أن حزب الشعب الجمهوري الذي يترأسه المرشح الرئاسي حازم عمر لديه 50 مقعدا في مجلس النواب ولديه تحالف مع حزب مستقبل وطن وقدم أطروحات عظيمة جدا في برنامجه السياسي، واستطاع جذب قطاع كبير جدا من الناخبين والشباب وعقد مؤتمرات صحفية، وعرفه الناس عن قرب، حيث قدمت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية 100 دقيقة إعلانية مجانا لكل مرشح.