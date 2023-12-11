أمناء «بنها الأهلية» يشيدون بمشاركة منسوبي الجامعة في انتخابات الرئاسة

شهدت لجنة المغتربين بمدينة العبور إقبالا كبيرا من قيادات جامعة بنها الأهلية، وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين الذين حرصوا على الإدلاء بصوتهم في الانتخابات الرئاسية 2024 التي بدأت بالأمس وتستمر حتى غدًا الثلاثاء.

تشجيع الطلاب والطالبات بأهمية المشاركة الإيجابية

وأكد الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، حرص الجامعة على حث وتشجيع الطلاب والطالبات بأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية انطلاقاً من الدور المجتمعي والتثقيفي للجامعة في صناعة وعي الطلاب، وسعيًا من الجامعة لخلق جيل أكثر وعيا بواجبه الوطني ومشاركاً في التحول الديمقراطي الذي تشهده مصر لتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة.

أهمية المشاركة في الانتخابات

وأشادت الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس أمناء جامعة بنها الأهلية، بحجم المشاركة من قيادات وأعضاء هيئة التدريس وطلاب وطالبات الجامعة وحرصهم على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات، مؤكدة أهمية المشاركة في الانتخابات الرئاسية كونها استحقاق دستوري وواجب وطني.

من جانبه أوضح الدكتور جمال سوسة، القائم بأعمال رئيس جامعة بنها الأهلية، أن الأمانة تقتضي المشاركة بالصوت أمام صناديق الاقتراع باعتبار ذلك واجب وطني ومسؤولية تقتضيها واجبات المواطنة كأحد ركائز استقرار المجتمع والإيفاء بمتطلباته.

وأعرب عن سعادته وفخره لتزاحم الطلاب من جامعة بنها الأهلية أمام لجان الاقتراع وحرصهم على القيام بواجبهم الوطني والتعبير عن حبهم لمصر، مشيرا إلى حرص الجامعة على توفير التسهيلات اللوجستية اللازمة لمساعدة الطلاب والعاملين المغتربين للوصول إلى لجانهم الانتخابية، وذلك في إطار تحقيق أحد أهم أدوار الجامعة الذي يتمثل في تنمية ولاء وانتماء الطلاب لوطنهم.