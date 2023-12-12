ضياء رشوان: السباق الرئاسي خطوة ضرورية نحو انتخابات برلمانية ومجالس شعبية

قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، إن انتخابات الرئاسة 2024 خطوة أخرى نحو الإصلاح السياسي وتضاف إلى ما سبق تحقيقه، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أشار إلى تأخر الإصلاح السياسي لوجود أولويات أخرى وهي لمواجهة الإرهاب وبناء الدولة.

الأوضاع الإقليمية لها تأثير مباشر على الانتخابات

وأضاف ضياء رشوان، خلال مداخلة مع فضائية «إكسترا نيوز»، أنه عندما حان وقت الإصلاح السياسي أتت الانتخابات الرئاسية التي تعتبر خطوة مقدمة ضرورية لانتخابات برلمانية قادمة للنواب والشيوخ وانتخابات مجالس شعبية محلية تحظى بإقبال كثيف وبالمنافسة.

وتابع: أن الحوار الوطني وضع منافسة شريفة بين الأحزاب والتي ظهرت بالانتخابات ولا يوجد أي خروج عن القواعد العامة، موكدًا أن الإقبال على الانتخابات كثيف ومختلف عن السابق، وذلك لأن الأوضاع الإقليمية لها تأثير مباشر.