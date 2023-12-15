«زراعة جنوب سيناء»: توزيع الأسمدة الآزوتية على جمعيتي أبو صويرة

قال المهندس محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، إنه تم توفير أسمدة أزوتية «سلفات النشادر» المدعمة للمزارعين من مزارعي القمح في محافظة جنوب سيناء، وتم توزيع الكمية الواردة للقطاع الزراعي على جمعيتي أبو صويرة برأس سدر ووادي الطور بطور سيناء وذلك بالتساوي فيما بينهما.

ضوابط توزيع الأسمدة الأزوتية على المزارعين

وأشار إلى أن عملية التوزيع تخضع لضوابط منها أولوية التوزيع لمزارعي القمح، حيث يساهم السماد في زيادة الكمية المنتجة من الفدان، ويحسن من جودة المحصول، وذلك للعمل على تحقيق المستهدف من محصول القمح كونه محصولا استراتيجيا هاما للمواطنين، وجار استكمال توفير كميات أخرى للمزارعين.

التواصل الدائم مع المزارعين

ووجه المهندس محمد شطا وكيل وزارة الزراعة بجنوب سيناء، بتوزيع الأسمدة الأزوتية على المزارعين، بتوجيهات من اللواء الدكتور خالد فودة محافظ جنوب سيناء، بتكثيف التواصل الدائم مع المزارعين وتوفير ما يلزمهم من تقاوي أو أسمدة زراعية لتحقيق نتائج أفضل في التوسع في زراعة القمح وحتى يتم تحقيق المستهدف منه لهذا الموسم الزراعي لكون القمح من المحاصيل الاستراتيجية الهامة في مصر.