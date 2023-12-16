تراجع جديد في أسعار الدواجن اليوم بالأسواق

أعلنت بورصة الدواجن اليوم السبت 16-12-2023، عن تراجع جديد في أسعار الدواجن في الأسواق، بقيمة 3 جنيهات للكيلو، إذ سجل سعر كيلو الفراخ البيضاء نحو 63 جنيهًا للكيلو، مقارنة بآخر تحديث للأسعار مساء أمس والذي كان 66 جنيها.

انخفاض أسعار الدواجن

ومنذ أن أطلقت الحكومة مبادرة تخفيض الأسعار، تتراجع أسعار الدواجن بشكل مستمر، ما يسهم في حالة من الرواج بالأسواق والمحال التجارية.

تنشر «الوطن» أسعار بورصة الدواجن اليوم السبت16-12-2023، في الأسواق المصرية وبورصة الدواجن.

أسعار الدواجن البيضاء اليوم

بلغ سعر الدواجن البيضاء 63 جنيها للكيلو، تسليم أرض المزرعة، لتباع في المحلات بسعر يتراوح بين 69 إلى 72 جنيها للكيلو بحسب الأماكن.

أسعار الدواجن البلدي

وسجل سعر الفراخ البلدي اليوم السبت 16-12-2023 نحو 112 جنيها في المزارع قيمة انخفاض بلغت نحو 4 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

أسعار الدواجن الساسو

وتتراوح أسعار الدواجن الساسو الحمراء، بين 73 و77 جنيهًا للكيلو في المزارع، لتصل إلى المستهلك بسعر يتراوح بين 82 و94 جنيها للكيلوجرام وحقتت قيمة تراجع بلغت 3 جنيهات للكيلو مقارنة بأسعار أمس.

سعر الكتكوت الأبيض

وبحسب بورصة الدواجن، يتراوح سعر الكتكوت الأبيض اليوم السبت 16-12-2023 بين 25 و27 جنيهًا.

سعر الكتكوت الساسو

وسجل سعر الكتكوت الساسو اليوم 16-12-2023 في الأسواق المصرية 18 جنيهًا.