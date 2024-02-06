أرقام شكاوى التليفون الأرضي.. أفضل طريقة لحل مشاكل الاتصال والإنترت

تعاني خدمات التليفون الأرضي في مصر العديد من المشكلات والتي تؤثر على المكالمات والإنترنت، ما يؤدي إلى ارتفاع نسبة الشكاوى من قبل المستخدمين، لذا يهتم الكثيرون بمعرفة أرقام شكاوى التليفون الأرضي.

أرقام شكاوى التليفون الأرضي

وبالنسبة لأرقام شكاوى التليفون الأرضي، أوضح الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات أنه يتم استقبال شكاوى مستخدمي الاتصالات لبحثها العمل على حلها عن طريق الأرقام التالية والمخصصة لشكاوى المواطنين:

- رقم 155 ويتم استقبال المكالمات من خلاله من الساعة الثامنة صباحا وحتى العاشرة مساءًا، طوال أيام الأسبوع.

- تطبيق الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات MYNTRA.

- البريد الإلكتروني complaints@tra.gov.eg.

الواتس اب 01202155155 – 01111115150 – 01015515155 – 01551515505.

منصة تلقي شكاوى مستخدمي الاتصالات https://complaints.tra.gov.eg.

منصات الجهاز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك ولينكدان – انستاجرام – تويتر.

وبالنسبة لمن يواجهون أعطال بالتليفون الأرضي يمكن التواصل مع خدمة الدعم الفني عبر رقم هاتف: 111 أو 01555000111 أو 19777، كما يمكن التواصل على الرقم 01555000 أو 111 وهو الخط الساخن الذي خصتته شركة المصرية للاتصالات.

وهناك طرق أخرى لتقديم شكاوى بخصوص التليفون الأرضي، عن طريق الدخول على بوابة الحكومة المصرية، واستخدام الرابط المخصص وتقديم الطلب إلكترونيا، وتحميل طلب تصليح أعطال التليفونات.

ويمكن تقديم شكوى للشركة، بخصوص انفصال الخط عن طريق الدخول إلى موقع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وتقديم الشكوى.

كما يمكن التوجه لأقرب سنترال لتقديم الشكوى، حيث تقوم خدمة العملاء بحل المشكلة، أو توجيه نصائح لكيفة حل المشاكل المتعلقة بالتليفون الأرضي.

ويمكن تقديم شكوى بإرسال مشكلتك عبر رابط الشركة المصرية للاتصالات الإلكتروني، أو عبر الإيميل التالي Customer.care@te.eg.

كيف تتصرف إذا لم يتم حل مشكلتك؟

وتعمل شركة المصرية للاتصالات على التواصل مع عملائها وتعدهم بحل مشكلتهم في أقرب وقت ممكن، لكن في حال إذا لم تحل الشركة شكاوى أعطال التليفون الأرضي، ولم تتخذ أي إجراء لحل العطل وانتهاء المشكلة فيمكنك التواصل مع الجهاز القومي للاتصالات على الرقم الموحد: 155.

ويعمل مركز الاتصال التابع للجهاز القومي للاتصلات كمستوى ثان لتلقى الشكاوى حيث يتلقى المركز شكاوى مستخدمي الاتصالات في حالة استنفاذ المستخدمين لجميع الوسائل للوصول إلى حل مرضى لشكاواهم.

كيفية التحقيق في الشكاوى؟

وعند تلقى الشكاوى يحقق فيها الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات اعتمادا على المعلومات المقدمة من الشاكي والرد الذي يقدمه المشغل أو مقدم الخدمة، ويلتزم الجهاز بالتحقيق في شكاوى المستخدمين خلال مدة 5 أيام عمل بحد أقصى وتكون نتائج التحقيق على النحو التالي:

- اعتذار رسمي من المشغل أو مقدم الخدمة.

- تفسير مرضى لأسباب المشكلة وما تم إتخاذه لعلاج المشكلة.

- تعويض مادي في الحالات التي تتطلب تعويض مادي.

- تعهد من المشغل أو مقدم الخدمة بعدم تكرار المشكلة مرة أخرى في حالة المشاكل الناتجة عن سوء تصرف من المشغل أو مقدم الخدمة.

في حالة تكرار الشكوى من خدمة معينة أو مشغل معين بما يجعلها شكوى عامة يتدخل الجهاز للفت نظر المشغل أو مقدم الخدمة للمشكلة وقد يوصى بتغيير بعض سياسات عمل المشغل بما يحل المشكلة.

وقد يتطلب الأمر في بعض الأحيان تدخل تنظيمي على نطاق واسع لوضع ضوابط لتقديم خدمة معينة تكون مرضية للمستخدمين.

طريقة تقديم شكوى للجهاز القومي للاتصالات

لضمان بحث شكاوى المستخدمين بطريقة فعالة وسريعة يتوجب على المستخدم توفير معلومات مفصلة تشمل الآتي:

اسم الشاكي وعنوانه وأرقام التليفونات التي يمكن الوصول له عليها وكذلك البريد الإلكتروني إن وجد.

- تفاصيل عن الشكوى تشمل اسم المشغل أو مقدم الخدمة وأرقام التليفونات التا يمكن الوصول له عن طريقها.

تفاصيل عن الجهة التي تقدم فيها بشكوى لدى المشغل ورقم الشكوى التي حصل عليه من المشغل.

- أي إثباتات قد تكون ذات أهمية مثل العقد الذي يتم بموجبه تقديم الخدمة أو فواتير تثبت قيام المستخدم بدفع ثمن الخدمة المقدمة خاصة في النزاعات التي تحتوي على أمور مالية.