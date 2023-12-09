انخفاض في أسعار الذهب اليوم.. كم سجل عيار 21؟

سجّلت أسعار الذهب اليوم السبت، في محلات الصاغة، تراجعًا ملحوظًا خلال منتصف التعاملات، يقدر بنحو 15 جنيهًا، بالنسبة للجرام عيار 21، إذ تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 ليسجل 2775 جنيها دون مصنعية، كما تراجع جرام الذهب عيار 24 بنحو 18 جنيها، ليسجل الآن نحو 3171 جنيهًا، كما يدخل في صناعة السبائك، وفق آخر تحديث لأسعار الذهب اليوم، وذلك بحسب بيانات الشعبة العامة للذهب.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر دون مصنعية

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في مصر بمحلات الصاغة دون مصنعية، إذ سجل نحو 2907 جنيهات للشراء دون مصنعية، وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر جرام الذهب عيار 21

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعا اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2775 جنيها للشراء دون مصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وانخفض سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في مصر بمحلات الصاغة، إذ سجل نحو 2379 جنيها، وعيار 14 سجل نحو 1850 جنيها للشراء دون مصنعية وقد يختلف السعر من مكان لآخر.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم السبت 9- 12- 2023، تراجعًا في محلات الصاغة، إذ سجل نحو 22200 جنيه للشراء، فيما سجلت الأونصة الذهبية 2001 دولار.