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عمرو سلامة يعلن طرح أغنية «شمروخ» على المنصات الإلكترونية (فيديو)

كتب:

هبة ياسر
12:21 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أبطال فيلم شماريخ

أبطال فيلم شماريخ

أعلن المخرج عمرو سلامة، من خلال حسابه الشخصي على منصة التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، طرح أغنية «شمروخ»، والتي تتضمنها أحداث فيلم «شماريخ» الذي يعرض حاليا بالسينما، وذلك على جميع المنصات الإلكترونية وعلى موقع يوتيوب.

وكشف المخرج عمرو سلامة على حسابه الشخصي على منصة «إكس» تويتر سابقًا، عن طرح الأغنية لزياد ظاظا ودنيا وائل وإسماعيل نصرت على جميع المنصات الإلكترونية.

صناع أغنية «شمروخ»

وأغنية «شمروخ» من تأليف وغناء زياد ظاظا ودنيا وائل، ومكس ماستر إسماعيل نصرت ومهيب سليت، وهي من فيلم شماريخ الذي يعرض حاليا بالسينما بطولة آسر ياسين وأمينة خليل، ومن تأليف وإخراج عمرو سلامة.

أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول الابن غير الشرعي الذي يرغب في اعتراف والده به، حيث يعمل معه ويساعدة في تجارة المخدرات وأعماله غير الشرعية، كما أنه يكلفه بمهمة اغتيال بعض الأشخاص، ومنهم أمينة خليل، فيجد نفسه في مأزق فيساعدها على الهروب من والده ثم يقع في حبها.

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بقلم هبة ياسر