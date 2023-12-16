تعطيل العمل في الكويت لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غد الأحد، ويستأنف العمل يوم الأربعاء المقبل، وذلك حدادا على وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

مراسم دفن جثمان أمير الكويت

وأعلن شؤون الديوان الأميري، مراسم دفن جثمان أمير الكويت، غدًا الأحد، وتقتصر على أقرباء الأمير فقط، وذلك بمسجد بلال بن رباح، على أن يستمر الحداد لمدة 40 يومًا.

وأضاف الديوان الأميري، في بيان، أن العزاء سيكون يوم الاثنين في ديوان أسرة آل صباح، من الساعة 9 صباحا، حتى أذان الظهر، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا، حتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

مجلس الوزراء الكويتي: مسيرة أمير الكويت حافلة بالعطاء

وقال مجلس الوزراء الكويتي: «مسيرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات، سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته، التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية».