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تعطيل العمل في الكويت لمدة 3 أيام حدادا على وفاة الأمير نواف الأحمد الصباح

كتب:

أحمد عادل موسى
04:07 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أمير الكويت  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أمير الكويت  الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية، اليوم السبت، تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والهيئات والمؤسسات العامة، لمدة 3 أيام اعتبارا من يوم غد الأحد، ويستأنف العمل يوم الأربعاء المقبل، وذلك حدادا على وفاة الأمير الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح.

مراسم دفن جثمان أمير الكويت

وأعلن شؤون الديوان الأميري، مراسم دفن جثمان أمير الكويت، غدًا الأحد، وتقتصر على أقرباء الأمير فقط، وذلك بمسجد بلال بن رباح، على أن يستمر الحداد لمدة 40 يومًا.

وأضاف الديوان الأميري، في بيان، أن العزاء سيكون يوم الاثنين في ديوان أسرة آل صباح، من الساعة 9 صباحا، حتى أذان الظهر، ويوم الثلاثاء من 9 صباحا، حتى أذان الظهر، ومن بعد صلاة العصر إلى صلاة المغرب.

مجلس الوزراء الكويتي: مسيرة أمير الكويت حافلة بالعطاء

وقال مجلس الوزراء الكويتي: «مسيرة أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح كانت حافلة بالبذل والعطاء والإنجازات، سطر خلالها صفحات مضيئة من الالتزام بالمبادئ والقيم والمثل العليا في حياته، التي كرسها لخدمة وطنه وأمتيه العربية والإسلامية».

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بقلم أحمد عادل موسى