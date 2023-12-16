إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية في الدقهلية

شنت رئاسة مركز المنصورة في محافظة الدقهلية، حملة مكبرة لإزالة تعديات الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة بالتنسيق مع المحافظة والجهات المعنية المتخصصة بعمليات تنفيذ الإزالة في الأبنية المخالفة والتي أسفرت عن إزالة 3 حالات تعد في نطاق المركز واستهدفت الحملة قرية البقلية التابعة لمركز المنصورة.

إزالة 3 حالات تعد على الأراضي الزراعية بالدقهلية

قال اللواء سمير صدقي، رئيس مركز المنصورة، في بيان، جرى تنفيذ حملة مكبرة على عدد من القرى في نطاق المركز واستهدفنا بالأخص قرية البقلية بعد ورود بلاغات بوجود أبنية مخالفة تعدت الأراضي الزراعية دون ترخيص وبالتنسيق مع محافظة الدقهلية والجهات المعنية ومديرية الأمن جرى رصد 3 حالات مخالفة تعد على الأرضي الزراعية على مساحات كبيرة إحداهما تجاوزت الـ600 متر مربع وتمت عمليات الإزالة على الفور في المهد وإعادة الأرض كما كانت عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

التصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية

وشدد رئيس مركز المنصورة، بالتصدي لكافة أشكال التعدي على الأراضي الزراعية والمملوكة للدولة للحفاظ على المسطحات الخضراء وحمايتها وستستمر الحملات بصفة دورية في الفترتين الصباحية والمسائية ومتابعة العقارات المخالفة وحظر إدخال المرافق داخل الأبنية المخالفة.