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انتخابات المصريين بالداخل

عماد الدين حسين: هناك فرصة تاريخية للأحزاب لاستغلال المناخ الإيجابي لانتخابات الرئاسة

كتب:

محمد عزالدين
07:40 م | السبت 16 ديسمبر 2023
عماد الدين حسين

عماد الدين حسين

قال الكاتب الصحفي عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ، إنّ هناك فرصة قد لا تتكرر كثيرا أمام الأحزاب المصرية؛ لاستغلال المناخ الإيجابي في الانتخابات الرئاسية 2024 والبناء عليه.

استمرار دعم الدولة المصرية للحياة الحزبية

وأضاف «حسين»، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد الطاهري، ببرنامج «كلام في السياسة»، المذاع على قناة «إكسترا نيوز»، أنّ فرصة الأحزاب رهن مواصلة استمرار دعم الدولة المصرية للحياة الحزبية بشكل حقيقي كما يحدث الآن، إلى جانب أن تقوم الأحزاب بواجبها الطبيعي في الاجتهاد، وتعمل على ذلك بشكل حقيقي.

الحياة السياسية تمر عبر الأحزاب

وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن التقدم للانتخابات الرئاسية 2024 كان بالأساس لثلاثة رؤساء أحزاب، ما يوضح بأن الحياة السياسية تمر عبر الأحزاب وليس عبر أي شيء آخر، وهذه نقطة إيجابية من الدولة، بأن الأحزاب المصرية سمح لها بعد طول غياب بالعمل والنزول في الشارع، والظهور في الإعلام القومي والحزبي والخاص لعرض الأفكار، وتنظيم المؤتمرات، وهذا لم يكن موجودا منذ عقود طويلة.

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