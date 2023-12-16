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انتخابات المصريين بالداخل

كاتب كويتي: قلب البلاد توقف بوفاة الشيخ نواف الأحمد الجابر

كتب:

محمد عزالدين
09:35 م | السبت 16 ديسمبر 2023
أمير الكويت الراحل

أمير الكويت الراحل

نعى الكاتب الصحفي الكويتي طلال السعيد، أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح الذي وافته المنية اليوم عن عمر يناهز 86 عاما.

الشعب الكويتي أمام مصاب جلل

وقالت الإعلامية هبة جلال، خلال برنامجها «90 دقيقة» المذاع على شاشة «المحور»، إن الشعب الكويتي أمام مصاب جلل، مثمنًا الموقف المصري الداعم للشعب الكويتي في محنته.

وأضاف «السعيد»: «قلب الكويت هو الذي توقف اليوم بوفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح إذ عرف بالحكمة الشديدة، وهناك دستور في الكويت يضمن سير الحياة السياسية بشكل مستقيم، دون أي مشكلات».

لا يمكن ترك مصر وحيدة

وشدد على أن أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح عرف عنه الشديد والمحبة المفرطة لكل ما هو كويتي وعربي، وقال إنه لا يمكن ترك مصر وحيدة في أزمتها.

ولد الشيخ نواف عام 1937، وهو سادس أبناء الشيخ أحمد الجابر الصباح، الحاكم الراحل الذي قاد الكويت من 1921 وحتى وفاته عام 1950.

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بقلم محمد عزالدين