كاتب كويتي: مسيرة الأمير نواف حافلة بالعطاء (فيديو)

قال الدكتور عيسى العميري، الكاتب الصحفي الكويتي، إن دولة الكويت فقدت أميرها السادس عشر، الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، بعد مسيرة حافلة بالعطاء، عن عمر يناهز 86 عاماً، وأضاف: «نعزي أنفسنا ومواطنينا والمواطنين الخليجيين والعرب والدول الإسلامية بهذا المصاب الجلل».

الصلاة على جثمان أمير الكويت الراحل صباح الغد

وأكد «العميري»، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء»، المذاع على قناة «CBC»، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، مساء اليوم السبت، أنه سيتم الصلاة على جثمان أمير الكويت الراحل صباح الغد الأحد، في مسجد «بلال بن رباح»، ثم يتجه الموكب بعد ذلك إلى المقبرة، وتكون قاصرة على أفراد العائلة.

ولفت الكاتب الكويني إلى أنه سيُقَام العزاء بداية من يوم الاثنين، في ديوان أسرة آل صباح، على أن يُسْتَقْبَل المواطنون المعزون طول اليوم، موضحاً أن مدة الحداد في البلاد 40 يوماً.

تفاصيل وفاة أمير الكويت

وكان الديوان الأميري بالكويت قد أعلن، اليوم السبت، وفاة أمير الكويت الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، عن عمر ناهز 86 عامًا.

وذكر الديون الأميري أن الأمير نواف الأحمد الجابر الصباح، توفي إثر وعكة صحية طارئة داخل أحد المستشفيات.

وقال الديوان الأميري في بيان: «ببالغ الحزن والأسى، ننعى إلى الشعب الكويتي والأمتين العربية والإسلامية وشعوب العالم الصديقة وفاة المغفور له بإذن الله تعالى حضرة صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الذي انتقل إلى جوار ربه ظهر اليوم السبت».