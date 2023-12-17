طلاب «تربية نوعية» بجامعة بنها يحصدون 3 مراكز في مسابقة ترسيخ القيم الأصيلة

أعلن الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية بجامعة بنها، أن طلاب الكلية حصدوا عددا من المراكز المتقدمة في مسابقة جامعة بنها لإنتاج فيديوهات ترسخ القيم الأصيلة في المجتمع، مشيرا أن الكلية حققت المراكز الرابع والثامن والتاسع في المسابقة، بينما حقق باقي المراكز الـ10 لطلاب كلية الفنون التطبيقية.

مسابقة معا لترسيخ القيم الأصيلة

وأشار عميد الكلية في بيان له، إلى أن المسابقة أقيمت تحت عنوان «معا»، وأطلقتها وزارة التعليم والبحث العلمي وجامعة بنها لإنتاج فيديو قصير لا يزيد عن دقيقة واحد يساعد نشره في ترسيخ القيم الأصيلة للمجتمع المصري.

تنمية مبادئ الحرص على الالتزام

وأوضح عميد كلية التربية النوعية أن مشاركة طلاب الكلية في هذه المسابقات تسهم في تنمية مبادئ الحرص على الالتزام بقيم مجتمعنا الأصيلة، ومنها التسامح والعدالة والمواطنة والانتماء ومواجهة التطرف والأفكار السوية.

وأكد عميد الكلية أن الطلاب حققوا المراكز الرابع، وحصل عليه الطالبة مريم زيدان من قسم الإعلام التربوي، والمركز الثامن حصل عليه الطالب أحمد أيمن قسم الإعلام التربوي، والمركز التاسع من نصيب الطالب بلال فرغلي بقسم تكنولوجيا التعليم.

إنتاج فيديوهات قصيرة عن قيم المجتمع

وأكدت الدكتورة غادة شاكر وكيل نوعية بنها لشؤون الطلاب، أن طلاب الكلية لديهم الحرص على المشاركة في كل الأنشطة التي تنمي لديهم الكثير من المهارات والمواهب، مشيرة إلي أن فوز طلاب الكلية بمر اكز متقدمة في المسابقة والتي مثل فيها عنصر الوقت عاملاً مهما في إنتاج فيديوهات قصيرة ترتبط بقيم المجمع، دفع الكلية لتوفير كل الإمكانيات الفنية لتحقيق مشاركة فعالة في المسابقة.

فيما قالت الدكتورة نشوى حسن مسؤول الأنشطة برعاية الشباب بنوعية بنها، إن الكلية لها دور كبير ورائد في دعم الطلاب وتشجيعهم، وتحفزهم على المشاركة في كل الأنشطة واستطاعت أن تكتشف الكثير من المواهب الشابة وأصحاب المهارات المتميزة والموهوبين الشباب لخوض كثير من المسابقات على مستوى الجامعة.