«الوطنية للانتخابات»: لم نواجه أي مشكلات لوجستية في نقل المواد المتعلقة بالانتخابات الرئاسية

قال المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إن أول بروتوكول أجرته الهيئة الوطنية للانتخابات كان مع البريد المصري، ونظرا لانتشار فروعه وتوفر وسائل النقل، ما ساعد الهيئة على نقل الوجستيات كلها بمقار الشهر العقاري على مستوى الجمهورية في أقل وقت ممكن، وتم الوصول لأبعد نقطة.

وأضاف «بنداري»، خلال مؤتمر صحفي مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبي، وعرضته قناة «إكسترا نيوز»، أنه لا يوجد قاعدة منضبطة لذوي الإعاقة ليتم أخذ البيانات منهم لكي يتم تيسير وإتاحة الفرصة لهم، وتم التعاون مع وزارة التضامن الاجتماعي، نظرا لأنها الجهة المنوطة بها جمع البيانات المتعلقة بذوي الإعاقة.

وأشار إلى أن الهيئة كانت قد أجرت بروتوكولا مع وزارة التضامن لنقل البيانات، وتم إضافة المجلس القومي لذوي الإعاقة في البروتوكول، نظرا لاتصاله على مستوى المحافظات وله فروع بكل أنواع الإعاقات.