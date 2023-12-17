لاعب في فلومينينسي أرعب جماهير الأهلي ودفاعاته.. هل يكسر المارد الأحمر العقدة؟

«خطوة على الحلم»، شعار يرفعه النادي الأهلي قبل ساعات قليلة من الموعد التاريخي، حين يواجه نظيره فلومينينسي البرازيلي، في نصف نهائي بطولة كأس العالم للأندية، التي تستضيفها المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، باحثا عن بطاقة التأهل للنهائي لأول مرة في التاريخ.

طريق الأهلي لن يكون مفروشا بالورود حين يواجه بطل أمريكا الجنوبية، الذي يضم بين صفوفه لاعبا يحمل ذكريات سيئة لجماهير المارد الأحمر، والذي يعول عليه الفريق البرازيلي خلال مواجهة نادي القرن الأفريقي.

من هو اللاعب الذي يرعب جماهير الأهلي؟

كينو، اللاعب البرازيلي، الذي سبق وأن دافع عن ألوان نادي بيراميدز في الدوري المصري، وعرفته جماهير الأهلي جيدا، إذ كان له دور محوري في فوزين متتاليين للنادي السماوي، والمفارقة أنهما اللقائين الوحيدين الذي واجه خلالهما الجناح الأيسر صاحب الـ34 عاما، الأهلي في مسيرته.

في عام 2019، كان كينو نجم بيراميدز الأول، والحصان الرابح في مشروع الفريق السماوي، حيث قاد فريقه لفوز حاسم على الأهلي بهدفٍ نظيف، سجله في شباك محمد الشناوي، قبل أن يكرر الفوز على المارد الأحمر في المباراة التالية بهدفين مقابل هدف، في لقاء لم يسجل خلاله واكتفى بصناعة هدف الفوز لفريقه.

أرقام كينو مع فلومينينسي البرازيلي قبل مواجهة الأهلي

ويعد كينو واحدا من أبرز اللاعبين المحترفين الذين مروا على الدوري المصري، حيث خاض 33 مباراة بقميص بيراميدز، سجل خلالهم 10 أهداف وصنع 11 آخرين.

وخاض كينو مع فريقه الحالي فلومينينسي 51 مباراة، سجل خلالها 5 أهداف وصنع 13 هدفا، حيث تضع جماهير الفريق البرازيلي آمالا عريضة عليه، في مواصلة تفوقه على الأهلي وقيادة الفريق لتحقيق الفوز.

ويسعى الأهلي لتسجل حضوره الأول في نهائي كأس العالم للأندية، وفرض مواجهة محتملة مع مانشستر سيتي الإنجليزي، المنافس الأقرب لحجز بطاقة التأهل لنهائي كأس العالم.