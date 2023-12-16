انخفاض مفاجئ في أسعار الذهب بنهاية تعاملات اليوم السبت

انخفضت أسعار الذهب اليوم السبت 16 ديسمبر 2023، في مصر خلال ختام التعاملات المسائية، بمحلات الصاغة، بشكل مفاجئ، إذ شهد الذهب استقراراً، منذ بداية اليوم، وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 5 جنيهات.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب اليوم السبت في محلات الصاغة المصرية، بختام التعاملات، وتستعرض «الوطن»، أسعار الذهب اليوم، وفقاً لآخر التحديثات المعلنة من جانب الشعبة العامة للذهب.

سعر الذهب اليوم في مصر

تراجع سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم في مصر، بنحو 6 جنيهات، ليسجل الآن نحو 3291 جنيها للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 22 اليوم في محلات الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل الآن نحو 3017 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

تراجع سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في محلات الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل الآن نحو 2880 جنيها للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم في محلات الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل الآن نحو 2469 جنيها للشراء.

تراجع سعر جرام الذهب عيار 14 اليوم في محلات الصاغة، بنحو 5 جنيهات، ليسجل الآن نحو 1920 جنيها للشراء.

سعر الجنيه الذهب

انخفض سعر الجنيه الذهب اليوم في محلات الصاغة بنحو 40 جنيها، ليسجل الآن نحو 23040 جنيها.

وسجل سعر الأوقية الذهبية اليوم نحو 2019 دولارا.