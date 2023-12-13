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قبل الشراء.. كيف تحدد إذا كانت «مصنعية الذهب» مبالغ فيها؟

كتب:

مارينا رؤوف
01:02 م | الأربعاء 13 ديسمبر 2023
الذهب

الذهب

تمثل المصنعية أحد أهم العوامل التي تؤثر على سعر الذهب النهائي، إذ يتمّ إضافتها إلى سعر الجرام، بالإضافة إلى هامش الربح، لتحديد السعر النهائي للقطعة الذهبية، وكثيرًا ما يسأل المشترون عن كيفية تحديد المصنعية، ومعرفة إذا كانت مبالغ فيها أم لا.

لا يمكن حساب مصنعية الذهب بشكل ثابت

وبحسب مؤسسة «جولد بيليون» العاملة في مجال أبحاث وتقارير الذهب، فإنّ المصنعية لا يمكن حسابها بشكل ثابت، إذ تختلف من تاجر إلى آخر، وذلك لعدة أسباب، منها اختلاف سعر الذهب في اليوم الواحد لعدة مرات، بالإضافة إلى اختلاف ظروف كل تاجر.

ضرورة مقارنة أسعار المصنعية من محل لآخر

ولذلك، ينصح الخبراء بضرورة مقارنة أسعار المصنعية من محل لآخر قبل الشراء، وذلك لتحديد أفضل مكان من حيث السعر.

وأوضح نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب بالغرف التجارية، أنَّ المصنعية تضاف على كل جرام من وزن المشغول وليس فقط على المشغول ككل، لذلك، يجب الانتباه إلى وزن المشغول عند مقارنة الأسعار، إذ أن المصنعية ستكون أعلى كلما زاد وزن المشغول.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.