رئيس «حزب المصريين»: ننتظر من الرئيس السيسي استكمال برامج حياة كريمة وتطوير الصعيد

قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب المصريين، عضو المكتب التنفيذي لتحالف الأحزاب المصرية، إنّ جموع الشعب المصري تنتظر من الرئيس السيسي في دورته الرئاسية الثالثة استكمال رؤية مصر 2030 والحفاظ على ما حققته القيادة السياسية على مدار 10 سنوات من إنجازات في كل المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وبنى تحتية كان لها الأثر البالغ في حياة المواطنين.

فترة حكم الرئيس السيسي

وأضاف أبو العطا، لـ«الوطن»، أنّ الشعب المصري يحتاج إلى استمرار الأمن والأمان والاستقرار والتنمية التي شهدناها خلال فترة حكم الرئيس السيسي من أجل الاستثمار والعمل في المحاور الاقتصادية، وهو ما عمل عليه الرئيس السيسي خلال الفترة الماضية، ولديه رؤية وعزيمة لاستكمال تلك الإنجازات، موضحًا أنّ مصر نجحت في القضاء على الإرهاب بيد، واليد الأخرى عملت في التنمية والبناء على التوازي، وهو ما نتمنى استمراره خلال الفترة المقبلة.

مقدرات الدولة المصرية

وأوضح رئيس حزب المصريين، أن ما حدث من تنمية وبناء وإنجازات متتالية خلال السنوات العشرة الماضية كان بفضل ثبات المؤسسة العسكرية وتواجد رئيس لديه خلفية عسكرية ومخابراتية، وهو ما حمى مقدرات الدولة المصرية والعمل على تنميتها، مؤكدًا أنّ الشعب ينتظر الكثير ويضع آماله وطموحاته على فترة حكم الرئيس السيسي الجديدة واستكمال برامج حياة كريمة، والقضاء على البطالة بالعمل في الريف وصعيد مصر وإحداث بنية تحتية عالمية في محافظات مصر.

وأكد أن الرئيس السيسي أنقذ مصر من الفوضى الداخلية والمؤمرات الخارجية بالاستجابة لمطالب 30 يونيو 2013، ووضع استراتيجية وطنية في كافة المجالات مثل الصحة والتعليم والسياحة والأمن القومي والتنمية والأمن والأمان بجانب مواجهة الإرهاب، علاوة على منحه الحقوق المستحقة لكافة فئات المجتمع، مشيرا إلى أن الرئيس السيسي رجل دولة حازم في قضايا الأمن القومي وصارم عندما أعلن عن الخط الأحمر في ليبيا وإعلان الخط الأحمر لمياه النيل في مفاوضات سد النهضة وغيرها من القضايا الدولية حتى وصلنا إلى قوة واستقرار مصر في كافة القضايا الدولية وفي كافة المحافل العالمية.

العليا للحزب: قيادة حكيمة وإخلاص بلا حدود

وفي سياق متصل، هنأت قيادات حزب «المصريين»، وأعضاء اللجنة العليا بالحزب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة فوزه في الانتخابات الرئاسية 2024، وتجديد ثقة الشعب المصري، بتوليه قيادة الوطن لفترة رئاسية جديدة.