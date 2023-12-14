رئيس جامعة بنها يبحث استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية

عقدت لجنة القيادات في جامعة بنها الأهلية برئاسة الدكتور جمال السعيد، رئيس مجلس الأمناء، وبحضور الدكتورة سهير شعراوي، نائب رئيس مجلس الأمناء، اجتماعًا لمناقشة استكمال الهياكل التنظيمية بالجامعة.

جاء ذلك بمشاركة أعضاء اللجنة الدكتور محمود محيي الدين «أون لاين»، أستاذ الاقتصاد والتمويل بجامعة القاهرة، والدكتور صفي الدين خربوش أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة ، كما حضر اللقاء «أون لاين» الدكتور أشرف عبدالباسط، رئيس جامعة هيرتفوردشاير بالعاصمة الإدارية ورئيس جامعة المنصورة السابق عضوًا من الخارج.

الاجتماع ناقش استكمال الهياكل الإدارية

وقال الدكتور جمال السعيد، إنّ الاجتماع ناقش استكمال الهياكل الإدارية والأكاديمية بالجامعة ومنها اختيار مدير الأمن ونائب مدير أمن الجامعة بجانب العديد من الموضوعات الأخرى المتعلقة باستكمال الهيكل التنظيمي، والارتقاء به، واستكمال تطويره تحقيقًا لمستهدفات الجامعة وطبقا للائحة الداخلية.

حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية

وأكد الدكتور جمال السعيد رئيس مجلس الأمناء حرص الجامعة الأهلية على استكمال الهياكل الأكاديمية والإدارية، لتقديم أفضل الخدمات، وإتاحة تعليم متميز للطلاب من خلال تقديم برامج تعليمية متطورة تُلبي مُتطلبات سوق العمل ووظائف المستقبل.