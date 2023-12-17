جامعة أسوان تستقبل وفدا من المدرسين الكوريين للتدريس بكلية الألسن

استقبلت جامعة أسوان، اليوم، وفدًا من خبراء في اللغة الكورية، يضم لي وون جي ويون يونج، استعدادًا لبدء المحاضرات في قسم اللغة الكورية بكلية الألسن.

واستقبل الوفد الكوري عددا من قيادات الجامعة من بينهم الدكتور أيمن محمود عثمان، رئيس جامعة أسوان، والدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والدكتور أمين صلاح الدين، وكيل كلية الألسن لشؤون التعليم والطلاب.

وأعرب رئيس جامعة أسوان عن ترحيبه بالوفد الكوري، مشيرًا إلى أن اللقاء يأتي في إطار التعاون المثمر والبناء بين السفارة الكورية وجامعة أسوان، بهدف تعزيز العملية التعليمية في قسم اللغة الكورية.

تحسين المنظومة التعليمية في كلية الألسن

وأكد الدكتور أيمن محمود عثمان أن استقدام المدرسين الكوريين يأتي في إطار سعي الجامعة لتحسين المنظومة التعليمية في كلية الألسن، حيث يقومون بتعليم الطلاب أساسيات اللغة الكورية وآدابها.

التعاقد مع خبراء اللغة الكورية

من جانبه، أشار الدكتور لؤي سعد الدين نصرت، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، إلى أن مجلس جامعة أسوان وافق في جلسته رقم 137 على التعاقد مع خبراء في اللغة الكورية لدعم قسم اللغة الكورية بكلية الألسن.

وعبَّر الخبراء الكوريون عن سعادتهم بالاستقبال الحار الذي حظوا به منذ وصولهم إلى أسوان، وأشادوا بحسن الضيافة التي تلقوها.