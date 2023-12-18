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«الإسكان» تستعد لطرح قطع أراضٍ في 8 مدن جديدة.. مساحات تبدأ بـ276 مترا

كتب:

أيمن حمزة
11:30 ص | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مدن جديدة

مدن جديدة

قالت مصادر في وزارة الإسكان، إنّ هيئة المجتمعات العمرانية تستعد لطرح قرعة أراضٍ بمساحات متنوعة في 8 مدن جديدة ضمن مشروع «مسكن»، وفي مقدمتها مدن «القاهرة الجديدة، والعبور الجديدة، والسادات، والسادس من أكتوبر، وبدر، والمنيا الجديدة، وأسيوط الجديدة، وطيبة الجديدة».

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنّ القرعة تهدف لتوفير قطع أراضٍ متوسطة ومميزة وأكثر تميزا، بمساحات تبدأ من 276 مترا حتى 350 مترا، لتلبية رغبات المواطنين وتخفيف الكثافة السكانية في المحافظات القديمة، وتعمير المدن الجديدة.

ويأتي الطرح الجديد تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان، بالالتزام بتقديم خدمة متميزة لسكان المدن الجديدة، وتوفير أراضٍ بشكل دوري من خلال منظومة الطرح الدائم لموقع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتوفير فرص عمل للشباب.

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بقلم أيمن حمزة

مسئول مكتب الوطن بمطار القاهرة.