وكيل «تشريعية النواب»: الشعب صنع ملحمة خلال مشاركته في انتخابات الرئاسة

أكد النائب إيهاب الطماوي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنّ المصريين سطروا تاريخًا جديدًا بملحمة وطنية واصطفاف، شارك فيه جميع الفئات، مشيرا إلى أنّ هذا الاصطفاف يعد الأبرز منذ ثورة يونيو 2013 وحتى إجراء الانتخابات الرئاسية التعددية التي أجريت في ديسمبر الحالي.

وقال النائب إيهاب الطماوي، لـ«الوطن»، إنّ هناك عددًا من الأسباب يجب الالتفات لها وهي أنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي حقق لمصر وشعبها نقلة تاريخية على كل المسارات سواء في العلاقات الدولية، وعودة دور مصر الريادي سواء في المنظمات الدولية والإقليمية وفي العلاقات الثنائية ومتعددة الأطراف.

خدمات الصحة والتعليم ودعم المرأة والشباب

وأضاف الطماوي أنّ المسار الداخلي شهد حراكًا غير مسبوق وملموس على المستويات كافة سواء في ملفات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحديدا في محور بناء الإنسان، فضلًا عن خدمات الصحة والتعليم ودعم المرأة والشباب، مؤكدا أن المصريين دائمًا يكونون صفًا واحدًا عند وجود تحديات تتعلق بالأمن القومي.

وأشار إلى أنّ قائد مصر حقق لشعبها الأمن والاستقرار والسلام باعتبار أن السلام هو غاية الإنسانية، موضحًا أنّ مشاركة المصريين التاريخية في الانتخابات الرئاسية التعددية رسالة للعالم أجمع بدعم للدولة وقائدها في ظل ما يدور في العالم والمنطقة من حروب وتحديات.

سنعمل على استكمال المسيرة

وشدد على أنّ كل ما يهم الوطن والمواطن ويرسخ لدولة القانون والمؤسسات ويحمي الأمن القومي المصري، ويحقق السلام القائم على العدل يعد أولوية لدي الرئيس عبدالفتاح السيسي، موجهًا التهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي على ثقة الشعب المصري في قيادته الرشيدة: «سنعمل معًا على استكمال المسيرة».