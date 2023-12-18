انطلاق فعاليات الملتقى الـ14 لثقافة المرأة في أسوان.. ورش وأنشطة

قال اللواء أشرف عطية محافظ أسوان، إنّ المحافظة تعمل جاهدة لتعزيز دور المرأة وتطوير قضاياها، وذلك خلال لقائه اليوم مع المشاركين في الملتقى الرابع عشر لثقافة المرأة، الذي تنظمه هيئة قصور الثقافة، معلنًا نجاح المحافظة في تحقيق تحول رقمي بنسبة 100%.

فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر

ونظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بأسوان، أولى فعاليات الملتقى الثقافي الرابع عشر لثقافة وفنون الفتاة والمرأة بمشروع «أهل مصر»، برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة.

ويشارك في الملتقى 129 فتاة وسيدة من 6 محافظات حدودية، بما في ذلك شمال سيناء وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح والشلاتين وحلايب وأبو رماد بالبحر الأحمر وأسوان والأسمرات من القاهرة.

ورش وأنشطة ثقافية

وتضمنت فعاليات الملتقى، العديد من الورش والأنشطة الثقافية والفنية، ومن المقرر أنّ تستمر حتى 24 ديسمبر الحالي.

ويشرف على فعاليات الملتقى، الإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتورة حنان موسى، رئيسة اللجنة التنفيذية لمشروع أهل مصر، وتنظمه بالتعاون مع إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة دكتور عماد فتحي، وفرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف محمود.