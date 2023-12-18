إحالة مسؤولي 4 مدارس في بني سويف إلى التحقيق بسبب التقصير والأهمال

قرر محمد عبد التواب وكيل وزارة التربية والتعليم في محافظة بني سويف، إحالة إدارات 4 مدارس للتحقيق بادارة الواسطى التعليمية، إلى الشؤون القانونية، على خلفية رصد عدد من الملاحظات والتقصير في العمل خلال زيارته المفاجئة اليوم الاثنين.

نتائج المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس

وتلقى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، تقريرًا من مديرية التربية والتعليم ، بشأن نتائج وجهود المتابعة الميدانية لسير العملية التعليمية بالمدارس والاطمئنان على انتظام الدراسة، والتزام أعضاء هيئة التدريس والإداريين والطلاب داخل المدارس في مختلف مراحل التعليم على مستوى مراكز ومدن المحافظة.

زيارة مفاجئة لمدارس الواسطى

وتبين من التقرير، الذي أعده الدكتور محمد عبد التواب وكيل تعليم بني سويف، الإشارة إلى جولته المفاجئة التي أجراها اليوم، زار خلالها عدداً من المدارس التابعة لإدارة تعليم الواسطى وفي حضور مدير الإدارة الأستاذ نبيل محمد ، شملت مدارس النيل الرسمية لغات، ومجمع المدارس، والذي يضم مدارس الحديثة 2، والحديثة 1، والمدرسة المشتركة.

متابعة سير اليوم الدراسي بمدارس الواسطى

وتفقد وكيل الوزارة حجرات الدراسة ومعامل الأوساط والأنشطة المختلفة، فضلاً عن لقاء عدد من التلاميذ وتبادل معهم أطراف الحديث والحوار مستمعا لارائهم حول العملية التعليمية ومدى الاستفادة من حصص المشاهدة، والانتظام في الحضور وممارسة الأنشطة ثم متابعة سجلات المدرسة من حضور وانصراف وسجلات الأمن والاجازات وجداول تشغيل المعامل والمكتبة وسجلات الجمعية التعاونية.

وخلال الزيارة، تم رصد تقصير وخلل في سير العملية التعليمية وعدم انضباطها وتدني نسب الغياب، والتي على أثرها تقرر إحالة إدارات المدارس الأربع للتحقيق بمعرفة الشؤون القانونية للتراخي والتقصير في أداء العمل وعدم المتابعة الجادة.

المتابعة المستمرة للمدارس

وأكد وكيل الوزارة على أهمية استمرار المتابعة اليومية للمدارس لتحقيق الانضباط وانتظام العملية التعليمية وتطبيق لائحة الانضباط المدرسي والبعد عن العقاب البدني والنفسي للطلاب، وعدم السماح بالتقصير في الارتقاء بمنظومة العملية التعليمية وأن يؤدي كل فرد في المنظومة التعليمية دوره على النحو المطلوب.