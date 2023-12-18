تفاصيل مشروع تطوير منطقة اللسان في دمياط.. ممشى وساحات انتظار ومسرح

تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذي بمشروع تطوير منطقة اللسان بمدينة رأس البر في دمياط، وذلك في ختام الجولة الميدانية التي أجرتها صباح اليوم.

حاجز الأمواج في دمياط

واستهلت المحافظ زيارتها لموقع المشروع بـ متابعة الأعمال الجارية لإنشاء حاجز غاطس للأمواج بطول 400 متر، وذلك لتنفيذ الحماية للشاطئ، واستعرضت الجدول الزمني لتنفيذ مراحل العمل بجميع أجزاء المشروع.

وتضمن المشروع إنشاء ساحات للمطاعم وانتظار السيارات وللأنشطة المختلفة وأيضًا مسار الدراجات ومسرح، علاوة على انشاء ممشى وفقًا لعدد من المواصفات المتعلقة لتحقيق الاستغلال الامثل للموقع باطلالته المباشرة على البحر، وأيضًا تشجير المنطقة وإنشاء شبكة للري بها تتوافق مع الأنظمة الحديثة.

الالتزام بالجدول الزمني

وأكدت «عوض» ضرورة الالتزام بالجداول والخطط الزمنية المحددة لكل مرحلة من مراحل المشروع، والمواصفات الفنية بما يتوافق مع طبيعة الموقع ورؤية المشروع لرفع كفاءة المنطقة، والارتقاء بالشكل الحضاري لها، والتي تُعد من أهم المناطق الحيوية بهذه المدينة السياحية.