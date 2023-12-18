جمارك مطار الغردقة تضبط محاولتي تهريب مخدرات بكميات كبيرة

تمكن رجال الجمارك بمطار الغردقة الدولي برئاسة الدكتور هشام محمود شرارة مدير الإدارة الثانية، من ضبط محاولتي تهريب مخدرات بكميات كبيرة، بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي المحاولة الأولى، اشتبه محمود أشرف مأمور اللجنة الجمركية في راكب بلجيكي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

وجرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة عبدالله نور الدين تحت إشراف أحمد جمال صلاح رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أيمن ربيع جبر مأمور التفتيش تحت إشراف هيثم خلف الله أبو زيد، فتبين وجود كمية من نبات الماريجوانا المخدر تزن 10 كيلوجرامات بين طيات ملابسه.

وفي المحاولة الثانية، اشتبه جمال محمد خلف مأمور اللجنة الجمركية في راكب فرنسي الجنسية أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية.

جرى تمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-Ray بمعرفة عمر محمد ناصر تحت إشراف محمد حداد رئيس قسم الفحص بالأشعة، فتم تأكيد الاشتباه، وتشكيل لجنة جمركية لتفتيش حقائبه من أحمد مسعود عدلي مأمور التفتيش تحت إشراف عمر قرشي البارودي رئيس قسم تفتيش الركاب، فتبين وجود كمية من مخدر الحشيش تزن 5 كيلوجرامات وعدد 9 شرائط من مخدر الترامادول داخل الحقائب.

وقام بالجرد والتحري أبو القاسم ممدوح تحت إشراف رامي مروان بحضور مصطفى جنيدي من الأمن الجمركي وعبد المحسن عبده رئيس الأمن الجمركي وأحمد عادل عسكر من مكافحة التهرب الجمركي وعصام عباس مدير إدارة الأمن الجمركي.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام الإدارة العامة للجمارك الغردقة اتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محاضر الضبط الجمركي رقمي 65 و66 لسنة 2023.

يأتى ذلك تنفيذا لتعليمات الأستاذ الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ الجمركية والمطارات وإحباط كافة محاولات التهرب الجمركي.