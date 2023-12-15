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«رياضة جنوب سيناء» تواصل تدريبات «ها أنا أحقق ذاتي» لتنمية مهارات الأيتام

كتب:

داليا منير
09:25 م | الجمعة 15 ديسمبر 2023
إستاد طور سيناء

إستاد طور سيناء

نظمت مديرية الشباب والرياضة بجنوب سيناء، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية بوزارة الشباب والرياضة، المشروع القومي «ها أنا أحقق ذاتي» لتنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيًا، بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء. 

تدريبات «ها أنا أحقق ذاتي» لتنمية مهارات الأيتام

وقال محمد فتحي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء لـ«الوطن» إن التدريبات تنفذ لمدة يومين أسبوعيًا بالاستاد الرياضي بمدينة طور سيناء، وتهدف إلى تنمية مهارات الأيتام رياضيًا وكشفيا لصقل قدراتهم واكتشاف الموهوبين والمتميزين منهم، وتوجيه أوقات فراغهم بطريقة إيجابية، بما يعود بالنفع والفائدة على المجتمع، ودمجهم في المجتمع وتشجيعهم على المشاركة في مختلف الأنشطة، والاهتمام بممارسة الرياضة.         

مشروع تنمية مهارات الأيتام           

الجدير بالذكر أن مشروع تنمية مهارات الأيتام تقام تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، وبتوجيهات محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة، ومتابعة أحمد مسعد وكيل المديرية ومنسق المشروع.

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بقلم داليا منير