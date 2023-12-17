ختام فعاليات دورة التعليم المدني في جنوب سيناء

اختتمت اليوم الأحد، فعاليات الدورة التدريبية للشباب بعنوان «التعليم المدني» تحت شعار «تنمية - مواطنة - جمهورية جديدة»، بمركز شباب الساحل بمدينة طور سيناء، التي تنفذها الإدارة المركزية للبرلمان والتعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، بالتعاون مع مديرية الشباب والرياضة، المقامة تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

أهداف الدورة التدريبية

قال محمد فتحي توفيق، وكيل وزارة الشباب والرياضة بجنوب سيناء، إن تنفيذ مثل هذه الورش يٌعد ركيزة أساسية لخلق جيل واع مشارك وفعال بهدف إكساب النشء المعلومات والاتجاهات والمهارات التي تٌمكنهم من ممارستهم حقوقهم ومسؤولياتهم كمواطنين فاعلين، على كل المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، والعمل على تأكيد القيم الإنسانية والتركيز على العناصر المشتركة، مع العمل على تأكيد ممارسات التعامل مع الآخر، مشيرا إلى أن المعرفة لا تشكل الهدف النهائي من هذا التعليم، إنما يجب أن يتبعها ويواكبها اكتساب الناشئ والشاب لمنظومة من القيم تساعده على ممارسة سلوكيات وتبني مبادرات إيجابية وبناءة تجاه نفسه وأسرته ومجتمعه ووطنه.

دور الشباب في التنمية

أكدت إسراء فخري، مدرب التعليم المدني بوزارة الشباب والرياضة، القائمة على التدريبات، إنّ للشباب دورا هاما وأساسيا في التنمية، ويقصد بالتنمية العمل الواعي الموجه، الذي يقوم على المشاركة بين أفراد المجتمع والجماعات، كما أنها تهدف في المقام الأول إلى إحداث التغير والتطوير من خلال تنظيم جهود وقدرات الأفراد.