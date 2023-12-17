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مدارس جنوب سيناء تستعد لامتحانات الفصل الدراسي الأول

كتب:

داليا منير
05:15 م | الأحد 17 ديسمبر 2023
وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء

وكيل وزارة التعليم بجنوب سيناء

قال محمد حامد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، اليوم الأحد، إنّ مديرية التعليم بالمحافظة أنهت الاستعدادات لاستقبال امتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2023/ 2024، التي تضم نحو 47 ألف طالب وطالبة، بكافة المراحل التعليمية.

تفعيل لائحة الانضباط المدرسي

أكّد «عقل» متابعة المعلمين من قبل الإدارات التعليمية بمدن المحافظة وخاصة المتعاقدين بالحصة، ومواصلة تفعيل لائحة الانضباط المدرسي، والالتزام بالإشراف اليومي ومواصلة الإعلان عن حصص المشاهدة.

تعريف الطلاب بالمشروعات القومية 

وأشار إلى أنه وجه بتعريف الطلاب بالمشروعات القومية التي جرى إنجازها بالمحافظة والمشروعات القائمة على أرض المدن، وفي طريقها للافتتاح، وذلك في إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، باستمرار توعية الطلاب لحرص الوزارة على نشر الوعى بين أبنائها، بما تقدمه الدولة المصرية من مشروعات تنموية قومية.

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بقلم داليا منير