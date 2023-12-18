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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

سلطان عمان يهنئ السيسي بفوزه بفترة رئاسية جديدة.. ويؤكد: نتطلع لمزيد من التعاون

كتب:

مريم جاد
05:18 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الرئيس عبد الفتاح السيسي

الرئيس عبد الفتاح السيسي

بعث السُّلطان هيثم بن طارق ببرقية تهنئة إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية بمناسبة إعادة انتخابه رئيسًا للجمهورية لفترة رئاسية جديدة.

وأعرب السلطان عن خالص تهانيه وتمنياته للرئيس السيسي بموفور الصحة والسعادة، داعيًا الله أن يوفقه في قيادة الشعب المصري الشقيق لتحقيق كافة تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار، ولعلاقات البلدين الشقيقين مزيدًا من التطور والنماء.

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