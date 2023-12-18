أعلام مصر تزين احتفالية أهالي القليوبية بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

شهدت مدينة بنها بمحافظة القليوبية، مسيرة بالسيارات شارك فيها المواطنون والشباب، طافت شوارع بنها احتفالا بإعلان فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة.

أعلام مصر ترفرف بشوارع القليوبية

ورفع المواطنون أعلام مصر بشوارع القليوبية، مرددين الأغاني الوطنية، ومؤكدين أن فوز الرئيس السيسي بالفترة الرئاسية الجديدة، خطوة في طريق صناعة مستقبل مصر، كما أن مشاركة المصريين في الانتخابات ضربت المثل في الممارسة الديمقراطية.

رسالة قوية بأهمية وحساسية المرحلة

أكد المشاركون في المسيرة، أن انتخابات الرئاسة، أظهرت الاصطفاف الوطني وسطرت تاريخا جديدا من الوعى والمشاركة السياسية، في حالة وطنية وحماسية لإيصال رسالة قوية لكل دعاة الشر بعدما تحطمت كل الدعاوى الهدامة على صخرة وعي المصريين في رسالة قوية بأهمية المرحلة.

شهدت المسيرة ترديد هتافات «تحيا مصر.. تحيا مصر»، في مظهر احتفالي بهيج، موضحين أن المرحلة تتطلب الاصطفاف الوطني لا سيما وأن مصر نجحت في الوقوف على قدميها من جديد رغم كل التحديات، وهو ما يمثل رصاصة في قلب أعداء الوطن.

وأشار المشاركون في المسيرة إلى أن المصريين لبوا نداء الوطن في المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية كواجب مقدس، وضربوا أروع الأمثلة في الممارسة الديمقراطية.