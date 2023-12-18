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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

فاروق الباز عن فوز الرئيس السيسي بفترة جديدة: متميز في مكانه ومصر مستقرة بفضله

كتب:

محمد عزالدين
08:19 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
الدكتور فاروق الباز

الدكتور فاروق الباز

عبر الدكتور فاروق الباز العالم المصري، عن سعادته بفوز الرئيس عبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية 2024، قائلا إن الرئيس السيسي متميز جدا في مكانه والدولة مستقرة بفضله.

وأضاف «الباز»، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة «ON»، أنه يتمنى من الرئيس السيسي الاستمرار في دعم الاقتصاد المصري ووضع سياسة مصر على الطريق الصحيح، بحيث ألا يحدث مشكلات وأن يستفيد الاقتصاد من كل ذلك.

«الباز»: إصلاح التعليم في مصر لقيادة الأمة العربية

وأشار إلى أنه يطالب بإصلاح التعليم بالكامل وليس البحث العلمي بداية من الروضة وحتى الدكتوراه، ولا بد أن يعاد النظر في التعليم من حيث الميزانية، ومن ثم يجب إعادة إصلاح التعليم في مصر لقيادة الأمة العربية.

 

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