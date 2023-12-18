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مسيرة حاشدة بشرم الشيخ احتفالا بفوز الرئيس السيسي في الانتخابات

كتب:

داليا منير
08:46 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
مسيره حاشده بمدينة شرم الشيخ

مسيره حاشده بمدينة شرم الشيخ

انطلقت مسيرة حاشدة بالسيارات، من منطقة حي النور بشرم الشيخ، في أجواء مبهجة احتفالا بفوز الرئيس عبد الفتاح السيسي، بفترة رئاسية جديدة، بمشاركة مشايخ وعواقل بدو المدينة ووديانها، كما حرص الأطفال والنساء على المشاركة.

أعلام مصر ترفرف في شرم الشيخ

ورفع المشاركون في الاحتفالات أعلام مصر وصور الرئيس عبد الفتاح السيسي، في مشهد يوثق فرحة أهالي شرم الشيخ، بهذا الحدث الكبير الذي يضمن لهم استكمال مسيرة الإنجازات.

وقال محمد عبدالله، أحد العاملين بقطاع السياحة بشرم الشيخ: «نحن الآن في احتفالية أشرحت قلوبنا جميعا، في صورة حية من الديمقراطية ترسل برسالة للعالم، بأن شعب مصر يسير خلف قيادة حكيمة ورئيس واع بقضايا وطنه وسوف نصل بمصر إلى المزيد من النجاح والأمن و الأمان».

أمّا هاني شحاتة من سيناء، فقال: «خرجت للاحتفال مع أسرتي وأهالي المدينة فنحن اليوم نشهد استمرار الأمن والأمان، وظفرنا برئيس حكيم يسير بنا في خطي التقدم والازدهار، فنحن ورائه ولن نتخل عنه».

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