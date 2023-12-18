تراجع جديد بأسعار الذهب خلال التعاملات المسائية.. الجرام عيار 21 بكام؟

سجلت أسعار الذهب تراجعات جديدة خلال التعاملات المسائية اليوم الاثنين، بمحلات الصاغة والأسواق المصرية، بنحو 10 جنيهات في الجرام عيار 21، الأكثر مبيعاً، حيث هبط السعر إلى 2870 جنيهاً، مقارنةً بمستوى 2880 جنيهاً في التعاملات الصباحية.

«الوطن» تنشر أسعار الذهب اليوم الاثنين 18-12-2023، وفقاً للشعبة العامة للذهب، والأسعار في محلات الصاغة بدون إضافة المصنعية، وكذلك الأسعار العالمية، وكذلك سعر جرام الذهب عيار21 في محلات الصاغة.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24، الأكثر نقاءً والذي يستخدم في صناعة السبائك، عند نحو 3271 جنيهاً، دون إضافة الضريبة أو المصنعية.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسجلت أسعار الذهب عيار 18، نحو 2459 جنيهاً للشراء.

سعر الجرام عيار 14

بلغ سعر الجرام عيار 14 نحو 1910 جنيهاً للبيع بدون مصنعية أو ضريبة.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب، الذي يصنع من عيار 21، حوالي 23 ألف و30 جنيهاً.

أسعار الذهب العالمية

سجلت الأوقية نحو 2021 دولاراً، وذلك بعد أن اتجه الذهب إلى الصعود عندما قام البنك الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.