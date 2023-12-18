النائب طارق شكري: اختيار المصريين للرئيس السيسي دليل على ثقتهم فيه

هنأ النائب طارق شكري، عضو مجلس النواب، شعب مصر والرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة فوزه في انتخابات الرئاسة 2024.

مواقف المصريين

وأكد شكري، خلال التغطية الخاصة التي تقدمها الإعلامية عزة مصطفى بقناة صدى البلد، بمناسبة إعلان نتيجة انتخابات الرئاسة، أن مواقف المصريين كانت مشرفة خلال انتخابات الرئاسة، لافتا إلى أن اختيار المصريين كان الاختيار الأمثل.

الدولة تمر بظروف عصيبة

ولفت شكري إلى أن الفترة الحالية تمر الدولة بظروف عصيبة من تحديات خارجية وأزمات اقتصادية.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن اختيار الرئيس السيسي رسالة من الجمهور بثقتهم في الرئيس السيسي، منوها أن شعور الأمان للأسرة المصرية مرتبط ارتباطا وثيقا بالرئيس السيسي.