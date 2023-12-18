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عاجل.. رد فعل غاضب من كولر عقب هزيمة فلومينينسي

كتب:

أحمد موسى
11:01 م | الإثنين 18 ديسمبر 2023
كولر

كولر

انفعل السويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي في المؤتمر الصحفي عقب هزيمة الفريق أمام فلومينينسي بنتيجة 2-0 في نصف نهائي كأس العالم للأندية.

وجاء سر انفعال كولر على أحد الصحفيين بعد سؤاله عن سر تأخر تبديلاته، ليجيب السويسري: «الصحفي لا يعرف اللاعبين وأنا أعرف اللاعبين، سئمت من سؤال لماذا تبدل بالوقت هذا ولماذا تؤخر التبديلات ولماذا ولماذا.. لقد سئمت».

وخسر المادر الأحمر أمام نظيره فلومينينسي البرازيلي في نصف نهائي كأس العالم للأندية بـ هدفين نظيفين، أحرزهما جون أرياس من ركلة جزاء وجون كيندي في الدقيقتين 71، 90 على الترتيب.

وكان النادي الأهلي، قد نجح في بلوغ هذا الدور من البطولة عقب انتصاره الكبير والمفاجئ على اتحاد جدة السعودي (صاحب الأرض)، بنتيجة 3-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين لحساب ربع نهائي البطولة العالمية.

 

ويشارك المارد الأحمر فى بطولة كأس العالم للأندية للمرة التاسعة فى تاريخه والرابعة على التوالي، فى النسخة الـ20 في البطولة التي تقام لأول فى السعودية خلال الفترة من 12 إلى 22 ديسمبر الجاري.

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