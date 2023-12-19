قوات روسية تستهدف نقاط انتشار للجيش الأوكراني على محور دونيتسك

استهدفت قاذفات تابعة للجيش الروسي، نقاط انتشار لقوات الجيش الأوكراني في أوروجاينوي ونوفوميخيلوفكا على محور جنوب دونيتسك.

وأشارت مجموعة «قوات الشرق» الروسية، على لسان مدير المركز الصحفي للمجموعة، ألكسندر جوردييف، في تصريح لوكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية، إلى أن القوات نجحت في إحباط محاولات تناوب بين القوات الأوكرانية في مواقع متقدمة بنوفودونيتسك، وستارومايورسكي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأحرز الديمقراطيون والجمهوريون، بمجلس الشيوخ الأمريكي، تقدم في المحادثات حول مشروع القانون الخاص بتمويل المساعدات لأوكرانيا وإسرائيل وأمن الحدود وغيرها، وفقا لما أعلنه قادة الحزبين، فيما دعا زعيم الديمقراطيين في المجلس تشاك شومر، فريقي التفاوض لمواصلة العمل.

وأكد زعيم الجمهوريين في «الشيوخ» ميتش ماكونيل تحقيق تقدم إضافي نحو الاتفاق حول أمن الحدود خلال العطلة الأسبوعية، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

نظرا لأهمية المشروع.. استبعاد محطة «باكش 2» النووية المجرية من العقوبات

وفي إطار العقوبات الغربية المفروضة ضد «موسكو» على خلفية الأزمة الأوكرانية، قال مجلس الاتحاد الأوروبي، في قرار، إنه استبعد محطة «باكش 2» للطاقة النووية التي يتم إنشاؤها في المجر، من قائمة القيود في الحزمة الـ12 من العقوبات، نظرا لأهمية المشروع لمصالح «بودابست» من حيث استقرار إمدادات الطاقة.

بدوره، كشف استطلاع رأي أجرته النائبة الأوكرانية، ماريانا بيزوجلا، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن معظم الرجال والنساء على استعداد للتخلي عن جنسيتهم مقابل تجنب التعبئة، وقال 75% من المتابعين عما إذا كانوا مستعدين للتخلي عن جنسيتهم الأوكرانية حتى لا تتم تعبئتهم، بأنهم مستعدون، فيما أجابت 64% من النساء على السؤال ذاته بشكل إيجابي، وفقا لما ذكرته شبكة«روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

بوتين يتقدم بأوراق ترشحه للرئاسة

من جانبها، قالت رئيسة لجنة الانتخابات المركزية في روسيا، إيلا بانفيلوفا، لقناة «روسيا 1» التلفزيونية إن بلادها ستشهد مستوى غير مسبوق من الشدة والتعقيد في الأفعال الرامية إلى تشويه سمعة الانتخابات الرئاسية المقررة في مارس من العام المقبل 2024.

ومن المقرر، عقد الانتخابات الرئاسية الروسية في 15 و16 و17 مارس 2024، فيما تقدم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بأوراق ترشحه إلى لجنة الانتخابات المركزية، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.