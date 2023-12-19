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فريق بيطري ينقذ بقرة وجنينها من الموت في بنها.. ولادة قيصرية عاجلة (صور)

كتب:

حسن صالح
01:14 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
إنقاذ بقرة بجراحة بيطرية عاجلة

إنقاذ بقرة بجراحة بيطرية عاجلة

تمكن فريق طبي بيطري، برئاسة الدكتور عبدالحليم القصبي، أستاذ الجراحة والتخدير والأشعة بكلية الطب البيطري بجامعة بنها، والمستشار العلمي للمستشفى البيطري العسكري، من إنقاذ بقرة وجنينها أوشكت على الموت بعد تعثر ولادتها لأكثر من 5 ساعات.

ولادة قيصرية عاجلة لبقرة 

وقال الدكتور عبد الحليم القصبي، في بيان، أن البقرة دخلت في حالة ولادة منذ الفجر، وفي ظل محاولات من أصحابها لمساعدتها، لدرجة أنهم ربطوا الفك الخاص بها وقاموا بشده بالحبال حتى أصيبت بالإعياء وسقطت على الأرض، وظنوا أن الجنين توفى، ونصحهم البعض بذبحها، مشيرا إلى أنهم استجابوا لنصيحة أحد الأطباء بإمكانية ولادتها قيصريا. 

استغاثة وتدخل طبي للإنقاذ 

وفور تلقي الاستغاثة قام الفريق الطبي البيطري بفحص الحالة، وتم استخدام طريقة التخدير المناسبة، وتم بدء إجراء عمليه الولادة القيصرية، مشيرا إلى أنه بفضل الله تم فتح البطن و خروج الجنين كانت المفاجأة والكرم من الله أن الجنين لا زال حيا وبحالة صحية جيدة وتم السيطرة على الموقف. 

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