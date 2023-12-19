أكرم القصاص: المصريون يثقون في السيسي لاستكمال المسيرة وتجاوز التحديات

قال الكاتب الصحفي أكرم القصاص، رئيس مجلس إدارة جريدة اليوم السابع، إنّ الإقبال الكثيف للناخبين على صناديق الاقتراع في الانتخابات الرئاسية 2024 يؤكد أن الشعب المصري لديه وعي واضح للتحديات التي تواجه بلده وثقته في الرئيس عبدالفتاح السيسي، لكي يكمل المسيرة وتجاوز التحديات معه.

وأضاف في حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، تقديم الإعلاميين محمد عبده ومنة الشرقاوي، أن الأحداث الأخيرة كانت كاشفة عن حجم التحديات الكبيرة التي كانت موجودة، والمصريين يأملون في استكمال المشروعات والخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية، فهذا التصويت غير المسبوق كان كاشفا عن إدراك الشعب المصري على مدى السنوات العشرة الماضية لحجم التحديات وقدرته على تخطي الكثير من الصعاب والتحديات.

وتابع: الشعب المصري أحسّ أنه نجح خلال السنوات الماضية في تحقيق قفزات مهمة في مواجهة المشكلات المزمنة، ووضع البلد في سياق الطريق السريع للتقدم حتى لو أن هناك بعض التفاصيل التي حدثت مثل الأزمات الكبيرة الثلاث وهي جائحة كورونا وما يجري في غزة وارتفاع الأسعار، إلا أن المصريين قادرون خلال السنوات المقبلة على إعادة وضع البلد في سياق متعلق بفتح المجالات العامة وإدارة الاقتصاد والمشاركة السياسية.