محافظ الغربية يستعرض جاهزية 335 معدة لمواجهة الكوارث والأزمات

تفقد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، يرافقه وفد اللجنة المشتركة للتفتيش على المعدات الهندسية والفنية والأدوات اللازمة لمواجهة الأزمات والكوارث، اصطفاف معدات وسيارات الطوارئ والإغاثة لـ7 مراكز ومدن بالمحافظة (حي أول وثان ومركز طنطا، ومركز ومدينة كفر الزيات، ومركز ومدينة قطور، ومركز ومدينة بسيون) والقطاعات والمرافق الخدمية والمعنية والمتمثلة في الشركة القابضة للكهرباء، مرفق إسعاف الغربية، والحماية المدنية، بأرض الاصطفاف بشارع الإسكندرية بطنطا، وذلك لمجابهة الأزمات والكوارث والتغيرات المناخية.

اصطفاف المعدات

وتفقد محافظ الغربية والوفد، اصطفاف المعدات والسيارات بمشاركة 335 معدة تمثل 31% من قوة معدات الطوارئ على مستوى المحافظة، والتي شملت مجموعة من المعدات المتاحة للمحافظة، وتشمل سيارات الإسعاف، والإطفاء،والكهرباء، وسيارات النقل الثقيل، واللوادر والإنقاذ السريع، وقطاعات المرافق المختلفة متعددة الحجم والنوع.

وتابع المحافظ والوفد حجم المعدات المشاركة ومدى كفاءتها والتي تم اصطفافها في طابور عرض للمعدات، بجانب عناصر التأمين من الأوناش وسيارات نجدة وإسعاف ومطافئ، حيث جرى التأكيد على عملها بالكفاءة المطلوبة واختبار مدى سرعتها للتحرك السريع بعد فحصها بمعرفة اللجان الهندسية والفنية للاطمئنان على عملها بكامل صلاحيتها لمجابة أية أزمات طارئة.

أعمال التطوير

وأشار المحافظ إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة وصيانة المعدات والسيارات العاملة بكافة مراكز ومدن المحافظة يهدف إلى رفع كفاءة العمل الميداني ومستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وذلك في مجالات رفع كفاءة النظافة العامة وأزاله الإشغالات والتعديات وأعمال كسح تجمعات المياه وغيرها من الخدمات.