خبير يشيد باستقبال السيسي لمرشحي الرئاسة: نعيش زخما سياسيا غير مسبوق

علق الدكتور طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي لمرشحي الانتخابات الرئاسية 2024، مؤكدا أن اللقاء يعكس اهتمام الرئيس السيسي بالحياة السياسية المصرية، ويعد سنة جيدة خاصة بعد توجيه كلمات الشكر والثناء والتقدير للمرشحين كما جاء في البيان الرئاسي.

نعيش في زخم سياسي كبير

وأضاف فهمي، في تصريحات لـ«الوطن»، أنه يعتقد أن هناك حالة زخم سياسية كبيرة في هذا التوقيت داخل الدولة المصرية والتي يمكن استغلالها لتطوير الحياة السياسية والحزبية في مصر خصوصا وأن الدولة المصرية تواجه تحديات غير مسبوقة سواء في النطاقات الإقليمية أو الداخلية وأيضا على المستوى الدولي، وبالتالي حالة الزخم التي نعيشها مرتبطة بتطورات سياسية وتأكيد على ثوابت العملية السياسية في مصر والتفاعل الكبير بالدولة ومؤسساتها خلال الفترة المقبلة.

اهتمام كبير من القيادة السياسية بالمعارضين

وتابع: «في تقديري هذه المقابلة تعكس اهتماما كبيرا من القيادة السياسية لكافة السياسيين والمعارضين، وأيضا لما سيتم في الفترة المقبلة، فضلا عن أن هذا اللقاء يؤكد عودة صيغة 30 يونيو وما تلاها، إذ أن هذه الحالة السياسية الحالية تشير إلى طبيعة ما يجري من تفاعل كبير شبيه بما جرى في 2014».

واختتم حديثه بأن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع مرشحي الرئاسة يدل على حرص الجميع على المصلحة الوطنية العليا للدولة المصرية في مواجهة التحديات والمخاطر التي تواجه الدولة المصرية على حدودها وخاصة أزمة غزة، قائلا: «المشروع الوطني الكبير الذي يقوده الرئيس السيسي من حقه أن يستكمله، ومن حقه تبني رؤى وسياسات لاستكمال الاستقرار الأمني والسياسي، وأعتقد أن استقبال الرئيس للمرشحين المحتملين يعكس كل هذه الأهمية».