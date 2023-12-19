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نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

عقيلة صالح: نريد انتخابات نزيهة في ليبيا.. وهذا موقفنا من «باتيلي»

كتب:

شريف سليمان
05:03 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح

قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح، إنَّ الموظف المدني أو العسكري في ليبيا يعتبر مستقيلًا فور ترشحه لانتخابات الرئاسة وفقًا لما نصّ عليه القانون، مشددًا على أنَّ إشراف حكومتين على الانتخابات في ليبيا أو أي بلد آخر أمر مستحيل وستكون نتيجته فاشلة.

وأضاف صالح، في حواره مع الإعلامي جمال عنايت عبر قناة «القاهرة الإخبارية»: «بالنسبة للبعثة الدولية بقيادة عبدالله باتيلي، فإننا وضحنا لها الصورة بخصوص العملية الانتخابية إذ يتصل بالجميع، وعليه أن يركز على القيادات، فمجلس النواب يمثل الشعب الليبي، والجيش يحمي الدولة، ومجلس الدولة شريك في الانتخابات، ولكن لا يجب أن يتواصل مع رئيس الحكومة في أمور تعطل المسيرة».

وتابع رئيس مجلس النواب الليبي: «نتمنى أن نجتمع قبل نهاية ديسمبر على كيفية تشكيل حكومة وإجراء الانتخابات، إذ دعا باتيلي إلى إنهاء الحكومتين، وهو ما يعني أن المجتمع الدولي أصبح يطلب وجود حكومة موحدة، والجميع في ليبيا مقتنع بهذا الأمر لأننا نريد انتخابات نزيهة، ولكن يجب إنجاز تشكيل الحكومة الليبية بسرعة».

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