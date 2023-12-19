رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

نتيجة الانتخابات الرئاسية 2024

خبير علاقات دولية: التحركات المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة

كتب:

مريم جاد
07:58 م | الثلاثاء 19 ديسمبر 2023
 طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية

 طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن التحركات المصرية تجاه القضية ثابتة وراسخة، وتنطلق من التمسك والإيمان بقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية ذات الصلة، لافتًا إلى أن مصر تطالب دائما بتطبيق تلك القرارات وتطابق التصرفات بالواقع مع تلك التشريعات الدولية.

تطبيق التشريعات على أرض الواقع

وأضاف «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التشريعات على أرض الواقع هو ما تسعى له مصر من كل تحركاتها المعنية إذ تعتبر سياسة لا تغيير بها ولا تحول، وذلك السبب وراء أن مصر أصبحت مقصد لجميع دول العالم لحل القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها استقبال السيسي لوزير الدفاع اليوناني اليوم.

وتابع: «كل اللقاءات التي تقوم بها الدولة وخاصة قادة السياسات الأعلى بكل المحافل والمناسبات وتقديم الدعم الإغاثي ووجود الأولوية لرفع معاناة الشعب الفلسيطيني، وكل ذلك يتم من أجل تحقيق التسوية التي تضمن استقرار المنطقة.

اقرأ المزيد:

«إكسترا نيوز»: قطاع غزة يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة جراء القصف الإسرائيلي

«أنا الشعب».. «إكسترا نيوز» تعرض فيلما تسجيليا عن ملحمة الانتخابات الرئاسية

«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» بعنوان «التعليم الجامعي.. بوابة المستقبل»

«إكسترا نيوز»: دخول 138 شاحنة مساعدات مصرية إلى قطاع غزة عبر رفح

«إكسترا نيوز» تبرز ملف «الوطن» حول تعديل قانون «قادرون باختلاف»

«إكسترا نيوز» تعرض مشهدا لاستجابة «الوطنية للانتخابات» لمواطن مسن وتساعده في الإدلاء بصوته
بقلم مريم جاد