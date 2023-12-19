خبير علاقات دولية: التحركات المصرية تجاه القضية الفلسطينية ثابتة وراسخة

قال طارق البرديسي، خبير العلاقات الدولية، إن التحركات المصرية تجاه القضية ثابتة وراسخة، وتنطلق من التمسك والإيمان بقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن والقرارات الدولية ذات الصلة، لافتًا إلى أن مصر تطالب دائما بتطبيق تلك القرارات وتطابق التصرفات بالواقع مع تلك التشريعات الدولية.

تطبيق التشريعات على أرض الواقع

وأضاف «البرديسي» خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة «إكسترا نيوز»، أن تطبيق التشريعات على أرض الواقع هو ما تسعى له مصر من كل تحركاتها المعنية إذ تعتبر سياسة لا تغيير بها ولا تحول، وذلك السبب وراء أن مصر أصبحت مقصد لجميع دول العالم لحل القضية الفلسطينية، والتي كان آخرها استقبال السيسي لوزير الدفاع اليوناني اليوم.

وتابع: «كل اللقاءات التي تقوم بها الدولة وخاصة قادة السياسات الأعلى بكل المحافل والمناسبات وتقديم الدعم الإغاثي ووجود الأولوية لرفع معاناة الشعب الفلسيطيني، وكل ذلك يتم من أجل تحقيق التسوية التي تضمن استقرار المنطقة.