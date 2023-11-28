طقس الـ72 ساعة المقبلة.. انخفاض في الحرارة ليلا وشبورة ورياح

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات طقس الـ72 ساعة المقبلة، حيث يسود طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء ومائلاً للحرارة على جنوب الصعيد، وباردا ليلاً على أغلب الأنحاء.

الأرصاد تحذر من الرياح والشبورة خلال 72 ساعة

وحذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من انتشار الشبورة المائية الكثيفة أحيانا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، مشيرة إلى أنها تستمر حتى يوم الاثنين 4 ديسمبر وتبدأ من الرابعة فجرا وحتى الثامنة صباحا.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية أنه خلال الـ72 ساعة المقبلة تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وشمال الصعيد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة

وتأتي درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة، كالتالي:

درجات الحرارة الأربعاء 29 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 23 والصغرى 16 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 24 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس الموافق 30 نوفمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 29 والصغرى 18 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 1 ديسمبر

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 24 والصغرى 17 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 23 والصغرى 15 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 28 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 25 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 30 والصغرى 16 درجة مئوية.