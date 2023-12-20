«نوعية بنها» تفوز بالمراكز الأولى في مسابقة المراسل التليفزيوني بالجامعة

أعلن الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية التربية النوعية ببنها، حصول طلاب الكلية على الـ3 مراكز الأولى في مسابقة المراسل التليفزيوني المتخصص التي نظمتها جامعة بنها في إطار تعزيز الأنشطة الطلابية؛ إذ تشهد الكلية اهتماما خاصا بالأنشطة والمشاركة في المسابقات المختلفة التي حقق فيها الطلاب مراكز متقدمة خلال العام الدراسي الجاري.

وأضاف أن طلاب الكلية شاركوا في مسابقة المراسل التليفزيوني التي نظمتها جامعة بنها تحت رعاية الدكتور تامر سمير نائب رئيس جامعة بنها، والدكتور خالد عيسوي المنسق العام للأنشطة الطلابية، وحصل طلاب الكلية على المراكز الـ3 الأولى لأول مرة على مستوى الجامعة.

نتائج طلاب كلية التربية النوعية ببنها

وأشار عميد الكلية في بيان إلى أن نتائج طلاب كلية التربية النوعية ببنها في مسابقة المراسل التليفزيوني جاءت بفوز الطالبة مروة عقل بالمركز الأول، وجاءت الطالبة إسراء شريف في المركز الثاني، ومها عزت في المرتبة الثالثة.

وتكونت لجنة التحكيم من الدكتور فتحي نوفل أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة بنها، والإعلامي محمد عبد المنعم مراسل بالفضائية المصرية والمخرج التليفزيوني عمرو الشيخة.

ترسيخ دور الإعلام الفعال

وأشار عميد الكلية إلى أن المسابقة تأتي في إطار ترسيخ دور الإعلام الفعال في نقل ورصد الحقائق بكل شفافية وحيادية لدى الجيل الجديد من الشباب وخاصة طلاب قسم الإعلام التربوي بالكلية، مؤكدا دعم الكلية المستمر لجميع الطلاب والأنشطة الطلابية التي تهدف إلى بناء شخصية الطالب والخريج السوية.

من جانبهم، وجّه الطلاب الفائزين الشكر والتقدير لكل قيادات الكلية لدعمهم في المسابقة والأنشطة المختلفة، مشيرين إلى دور عميد الكلية والدكتورة غادة شاكر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب والدكتور محمود منصور هيبة رئيس قسم الإعلام التربوي بالكلية والدكتورة نشوى حسن مسئول النشاط الفني برعاية الشباب بالكلية على جهودهم في تحفيز الطلاب على المشاركة في المسابقات واكتشاف مواهبهم الإبداعية في كافة الأنشطة ومشاركة المتسابقين في التجهيز للمسابقة والإعداد لها والجهود الحثيثة لاكتشاف المواهب المتميزة في في جميع المجالات لتحقيق نتائج مشرفة.